Самоделкина и Туктамышева чисто исполнили тройной аксель на прокатах в «Мегаспорте»

Четыре фигуристки зашли на тройной аксель во время контрольных прокатов спортсменов сборной России на арене «Мегаспорт» в Москве. Софья Самоделкина и Елизавета Туктамышева с задачей справились, Софья Акатьева допустила небольшую ошибку, а Софья Муравьёва не смогла приземлить элемент ультра-си и упала.

Александра Трусова, Камила Валиева и Аделия Петросян ограничились акселем в 2,5 оборота, при этом Трусова и Валиева заявили после выступления, что катаются с травмами. Обе фигуристки в прошлом сезоне исполняли тройной аксель, но не всегда успешно.

Безошибочных прокатов с тройным акселем зрители не увидели. Самоделкина вторым прыжком в каскаде исполнила двойной тулуп, а Туктамышева сдвоила флип. Валиева и Петросян откатались чисто, но с двойным акселем.