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Анна Щербакова показала, как смотрит контрольные прокаты вместе с Мафией

Анна Щербакова показала, как смотрит контрольные прокаты вместе с Мафией
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова показала, как смотрит контрольные прокаты фигуристов сборной России вместе со своей кошкой по кличке Мафия.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Напомним, в августе Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Как сообщила Анна, травма мешала ей полноценно тренироваться. Восстановиться к контрольным прокатам фигуристка не успела, хотя уже приступила к тренировкам на льду.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно.

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