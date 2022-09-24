Марк Кондратюк рассказал о мотивации после отстранения россиян от международных стартов

Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России Марк Кондратюк рассказал о мотивации после отстранения российских фигуристов от участия в международных стартах из-за ситуации на Украине.

«Настроение на сезон положительное. У меня были ребята, не обязательно из фигурного катания, которые говорили, что у них пропала мотивация. Не знаю, я так же хочу кататься и стараюсь это делать.

Цели на сезон никогда не ставлю. Мне кажется, проще не ставить цель конкретную, потому что, если её не достигаешь, это больший удар по психике. Лучше кататься в своё удовольствие», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Короткая программа, которую Марк Кондратюк показал на контрольных прокатах в «Мегаспорте», поставлена на песню «What is jazz» Club des Belugas.