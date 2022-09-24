Видео: короткая программа Елизаветы Туктамышевой на контрольных прокатах сборной России
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, тренирующаяся в группе Алексея Мишина, исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с короткой программой Туктамышевой:
Фигуристка прокомментировала свой прокат, где рассказала о целях на новый сезон.
Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.
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