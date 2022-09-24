Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: короткая программа Елизаветы Туктамышевой на контрольных прокатах сборной России

Видео: короткая программа Елизаветы Туктамышевой на контрольных прокатах сборной России
Комментарии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, тренирующаяся в группе Алексея Мишина, исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с короткой программой Туктамышевой:

Фигуристка прокомментировала свой прокат, где рассказала о целях на новый сезон.

Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.

У Тутберидзе эпидемия травм, а Туктамышева нарушила планы Мишина. Кто был лучше всех? У Тутберидзе эпидемия травм, а Туктамышева нарушила планы Мишина. Кто был лучше всех?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022