Видео: короткая программа Елизаветы Туктамышевой на контрольных прокатах сборной России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, тренирующаяся в группе Алексея Мишина, исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с короткой программой Туктамышевой:

Фигуристка прокомментировала свой прокат, где рассказала о целях на новый сезон.

Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.