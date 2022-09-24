Андрей Мозалёв: катал человека, влюблённого в девушку
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Российский фигурист Андрей Мозалёв оценил своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».
Мозалёв катался под песни группы Led Zeppelin. В каскаде с четверным сальховом он исполнил только двойной тулуп и сделал степ-аут на четверном тулупе.
«Как оценю прокат? Ну, 4-2 вместо 4-3 и степ-аут на тулупе. Немного приболел, когда приехал сюда, пролежал день в Новогорске, не хочу как оправдание это использовать, но это немного сбивает.
Насчёт шоу-турнира буду смотреть по силам. Очень хочу попробовать, поучаствовать.
Катал я под музыку Led Zeppelin, катал человека, влюблённого в девушку, а костюм — это обложка альбома исполнителя», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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