Андрей Мозалёв: катал человека, влюблённого в девушку

Российский фигурист Андрей Мозалёв оценил своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

Мозалёв катался под песни группы Led Zeppelin. В каскаде с четверным сальховом он исполнил только двойной тулуп и сделал степ-аут на четверном тулупе.

«Как оценю прокат? Ну, 4-2 вместо 4-3 и степ-аут на тулупе. Немного приболел, когда приехал сюда, пролежал день в Новогорске, не хочу как оправдание это использовать, но это немного сбивает.

Насчёт шоу-турнира буду смотреть по силам. Очень хочу попробовать, поучаствовать.

Катал я под музыку Led Zeppelin, катал человека, влюблённого в девушку, а костюм — это обложка альбома исполнителя», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.