В ФФККР высоко оценили контрольные прокаты сборной России
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на контрольные прокаты сборной России, которые проходили с 23 по 25 сентября в Москве.
«Контрольные прокаты показали хорошую готовность наших спортсменов, мы увидели много интересных программ, много интересных элементов. Видна работа и тренеров, и наших фигуристов. Уверен, что они смогут показать достойный результат в течение сезона.
Настрой боевой, порадовало и количество зрителей. В прошлом году мы практически не проводили в Москве соревнования. Мы рады, что в этом году у нас такая возможность появилась», — приводит слова Когана ТАСС.
Видео: произвольная программа Камилы Валиевой:
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