В ФФККР высоко оценили контрольные прокаты сборной России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на контрольные прокаты сборной России, которые проходили с 23 по 25 сентября в Москве.

«Контрольные прокаты показали хорошую готовность наших спортсменов, мы увидели много интересных программ, много интересных элементов. Видна работа и тренеров, и наших фигуристов. Уверен, что они смогут показать достойный результат в течение сезона.



Настрой боевой, порадовало и количество зрителей. В прошлом году мы практически не проводили в Москве соревнования. Мы рады, что в этом году у нас такая возможность появилась», — приводит слова Когана ТАСС.

Видео: произвольная программа Камилы Валиевой:

Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.