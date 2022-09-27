Тренер Андрея Мозалёва рассказал о программах фигуриста

Тренер российского фигуриста Андрея Мозалёва Кирилл Давыденко рассказал о программах подопечного, показанных на контрольных прокатах сборной России, которые прошли 24 и 25 сентября в Москве.

«Перед началом сезона у меня появилась идея: а почему бы не попробовать для новой программы Андрея одну из песен «Led Zeppelin», которую я часто ставлю на тренировках? «В таком стиле, — говорю, — ты ещё не катался, а спортсмену нужно раскрывать себя со всех сторон». Андрей кивнул, дома послушал другие альбомы группы и предложил свой вариант, который понравился.



Совершенно точно, в таком стиле Андрей ещё не катался. Легко ли ему было осваивать новую манеру? Об этом лучше спросить его самого. Но в любом случае, думаю, работать Андрею интересно. В нашей группе сильный хореограф и прекрасный постановщик – Денис Сергеевич Лунин и Игорь Александрович Кощеев. Естественно, перед началом постановочной работы я советовался с ними, реально ли вытащить из спортсмена то, что он ещё не катал и не показывал? И они ответили — да.



Для произвольной программы Елена Масленникова придумала сюжет – с рукой, которая якобы начинает жить собственной жизнью, но затем всё это оказывается сном. Когда программа ставилась, Денис Лунин помогал с «ногами», потому что он очень хорошо знает Андрея, чувствует, что ему удобно «под ногу», что нет. Ну а после программу отрабатывали с хореографом Игорем Кощеевым…



В Москве на прокатах мы планировали показать новые программы в том виде, в каком будем катать на соревнованиях сезона. В Петербурге Андрей по глупости, считаю, упал с четверного тулупа в короткой. Он был в состоянии эту программу прокатать. Безусловно, в начале сезона не всегда всё получается сразу. Но для меня это не аргумент, чтобы в дальнейшем облегчать контент. Если что-то не удаётся, ничего страшного. На прокатах ведь важно, чтобы спортсмен учился, как подходить к соревнованиям, понимал, как «раскладывать» свои силы, настраиваться психологически и физически на старт. Это всё опыт. А где получать такой опыт? Только на соревнованиях», — приводит слова Давыденко официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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