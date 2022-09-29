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Роман Костомаров: повестки Алиеву и Игнатову? В военкоматах бардак

Роман Костомаров: повестки Алиеву и Игнатову? В военкоматах бардак
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал новость о том, что российские фигуристы-одиночники Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, входящие в национальную команду, получили повестки из военкомата.

«Очень сложно как-то прокомментировать всё происходящее. На мой взгляд, проблема заключается в том, что в военкоматах сейчас происходит небольшой бардак. Только поэтому такие случаи и происходят.

Хотя, конечно, трудно давать прогнозы, не зная всех подробностей. Но я не помню таких случаев, чтобы действующим фигуристам приходили повестки. Раньше спортсмены просто служили в спортротах: ЦСКА или СКА. Я прошёл службу точно так же», — цитирует Костомарова «RT на русском».

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