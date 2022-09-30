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Камила Валиева стала гостем открытия Академии Игоря Крутого в Москве

Камила Валиева стала гостем открытия Академии Игоря Крутого в Москве
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Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева оказалась в числе гостей торжественного мероприятия по случаю официального открытия нового здания Академии Игоря Крутого в центре Москвы. Камила пришла вместе с Ваней Дмитриенко. Недавно 16-летняя спортсменка снялась в его клипе «Сила притяжения».

В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла чемпионаты Европы и России, попутно переписав на себя все лучшие в мире оценки – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России выиграть командный турнир. Однако в день награждения стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном в декабре. Награждение было отложено до окончания расследования.

Бин Дунь Дунь и предложение руки и сердца. Валиева снялась в клипе популярного тиктокера Бин Дунь Дунь и предложение руки и сердца. Валиева снялась в клипе популярного тиктокера
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