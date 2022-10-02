Медведева — о планах на сезон: смотреть, как ребята работают. Может быть, комментировать

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о планах на сезон.

«Планы на сезон? У меня — смотреть, как ребята работают (смеётся). В принципе, у меня такие планы на сезон: смотреть, как ребята катаются и, может быть, комментировать из‑за бортика по чуть‑чуть», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.