Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Мишин прокомментировал конфликт Алексея Ягудина и Евгения Плющенко

Алексей Мишин прокомментировал конфликт Алексея Ягудина и Евгения Плющенко
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о конфликтной ситуации с участием двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина. Ранее Плющенко заявил, что Ягудин «не умеет кататься», Алексей в ответ сравнил свои достижения с достижениями Евгения, после чего тот написал пост в соцсетях.

«Как я к этому отношусь? Оба спортсмена достойные. В какой-то период один побеждал, в какой-то — другой. Оба спортсмена заслуживают нашего уважения и, может быть, нашего преклонения», — приводит слова Алексея Мишина Sport24.

Новость по теме
Алексей Ягудин отреагировал на слова Плющенко, заявившего, что тот не умеет кататься

Также посмотрите видео исторического четверного акселя 17-летнего американца Ильи Малинина:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022