Алексей Мишин прокомментировал конфликт Алексея Ягудина и Евгения Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о конфликтной ситуации с участием двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина. Ранее Плющенко заявил, что Ягудин «не умеет кататься», Алексей в ответ сравнил свои достижения с достижениями Евгения, после чего тот написал пост в соцсетях.

«Как я к этому отношусь? Оба спортсмена достойные. В какой-то период один побеждал, в какой-то — другой. Оба спортсмена заслуживают нашего уважения и, может быть, нашего преклонения», — приводит слова Алексея Мишина Sport24.

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