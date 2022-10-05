Ренат Лайшев: московская дикция Анны Щербаковой лучше, чем у Алины Загитовой

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на информацию о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова дебютирует в роли ведущей нового сезона телепроекта «Ледниковый период».
В течение двух последних сезонов ведущей «Ледникового периода» была победительница Игр-2018 Алина Загитова в паре с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным. С нового сезона к ним присоединится Щербакова.
«Прекрасный состав ведущих. Честно говоря, московская дикция Анны лучше Алины. Я буду смотреть новый сезон и переживать за Загитову. Она с каждым разом улучшает свою дикцию. Это не может не радовать меня, директора школы.
Не означает ли это, что Щербакова не вернётся в спорт? Обратите внимание, что, например, Медведева и Трусова параллельно участвуют в каких-то проектах. К таким людям из мира искусства и культуры приковано внимание сотни тысяч людей-любителей — это нормально. Такие люди есть не только у нас в стране, но и во всём мире. Телевидению это выгодно. Это нормальная практика для фигуристок — совмещать несколько видов деятельности», — приводит слова Лайшева Sport24.
Лайшев уже не впервые негативно высказывается о дикции Загитовой. Ранее именно по этой причине для торжественной линейки в «Самбо-70» была выбрана москвичка Евгения Медведева.
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