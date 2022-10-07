«Шок, было страшно». Дмитрий Алиев — о повестке в военкомат

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, как отреагировал на то, что ему пришла повестка в военкомат.

«Скажу открыто, что мы действовали в рамках закона РФ, не знаю, как правильно выражаться, — кодекса или ещё чего-то. Единственное, что изначально было, — шок, мы узнали это от СМИ, не сами узнали. Самолёт приземляется, а нам говорят, что Алиев получил повестку. Это был шок, было страшно.

Я приехал домой, все документы подготовил, мы поехали в военкомат. Явился и встал на учёт. У меня поменялось место регистрации, по новому месту регистрации нужно было встать на учёт», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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