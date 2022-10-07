Авербух раскриитковал Степанову за подсуживание партнёру и оценки Медведевой

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух возмутился оценками, которые фигуристка Александра Степанова, ставшая судьёй второго выпуска проекта, поставила парам Евгения Медведева/Даня Милохин и Алла Михеева/Иван Букин.

Степанова оценила прокат своего многолетнего партнёра максимальным баллом, а чемпионке мира сняла 0,1 балла, раскритиковав за артистизм.

«Кажется, судьи не понимают, что происходит. Вы не могли не видеть, что танец Букина и Михеевой не был идеальным. Но ставя такие оценки, вы дискредитируете и нашу работу в том числе. Это проект, в котором есть соревнование.

Вы, Александра, знаете, что такое соревнования и что такое несправедливое судейство. Понимаю, что здесь сидит Ванечка Букин — родной, любимый.

Но нельзя ставить Медведевой и Милохину оценку ниже, а другой паре — выше только за то, что Ваня катается. Если вы пришли в жюри, то должны нести ответственность за то, что ставите. Просто уважайте нас. Если это всё по фану, то не имеет никакого значения», — приводит слова Авербуха «Газета.Ru».

«Так как Иван — мой партнёр, за этой парой я слежу более тщательно. Я искренне порадовалась за личный прогресс Аллы, а к Ване у меня безграничная любовь. Я была очень счастлива за ними наблюдать», — ответила Степанова.