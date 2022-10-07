Авербух раскриитковал Степанову за подсуживание партнёру и оценки Медведевой

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух возмутился оценками, которые фигуристка Александра Степанова, ставшая судьёй второго выпуска проекта, поставила парам Евгения Медведева/Даня Милохин и Алла Михеева/Иван Букин.
Степанова оценила прокат своего многолетнего партнёра максимальным баллом, а чемпионке мира сняла 0,1 балла, раскритиковав за артистизм.
«Кажется, судьи не понимают, что происходит. Вы не могли не видеть, что танец Букина и Михеевой не был идеальным. Но ставя такие оценки, вы дискредитируете и нашу работу в том числе. Это проект, в котором есть соревнование.
Вы, Александра, знаете, что такое соревнования и что такое несправедливое судейство. Понимаю, что здесь сидит Ванечка Букин — родной, любимый.
Но нельзя ставить Медведевой и Милохину оценку ниже, а другой паре — выше только за то, что Ваня катается. Если вы пришли в жюри, то должны нести ответственность за то, что ставите. Просто уважайте нас. Если это всё по фану, то не имеет никакого значения», — приводит слова Авербуха «Газета.Ru».
«Так как Иван — мой партнёр, за этой парой я слежу более тщательно. Я искренне порадовалась за личный прогресс Аллы, а к Ване у меня безграничная любовь. Я была очень счастлива за ними наблюдать», — ответила Степанова.
- 7 октября 2022
-
23:19
-
22:07
-
21:17
-
21:04
-
19:59
-
19:41
-
19:26
-
19:07
-
18:27
-
18:13
-
17:53
-
17:34
-
15:14
-
14:58
-
14:53
-
14:28
-
14:22
-
13:58
-
13:49
-
13:22
-
13:19
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
13:01
-
12:46
-
12:40
-
12:26
-
12:22
-
11:16
-
10:45
-
10:40
-
09:23
-
08:46
-
08:21