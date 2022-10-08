Трусова убежала от журналистов после вопроса про переход от Тутберидзе к Соколовской

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова отказалась отвечать на вопросы о переходе от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Трусова и победитель Олимпиады-2022 в командном турнире российский фигурист Марк Кондратюк нанесут символический удар по мячу перед началом матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между ЦСКА и «Динамо», который пройдёт сегодня, 8 октября. Журналисты встретили фигуристов перед матчем.

Об отношениях Трусовой и Кондратюка стало известно после Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Фигуристы часто выкладывают совместные фото и проводят отдых вместе.