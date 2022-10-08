Трусова и Кондратюк поблагодарили ЦСКА за приглашение на матч с «Динамо»

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова и победитель Игр в командном турнире Марк Кондратюк поблагодарили футбольный клуб ЦСКА за приглашение на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между ЦСКА и «Динамо». Спортсмены нанесли символический удар по мячу перед началом матча.
«Спасибо большое за приглашение! Было очень интересно посмотреть за игрой футболистов вживую!» — написал Кондратюк в своём телеграм-канале.
«Спасибо, ЦСКА, за приглашение на матч! ЦСКА – «Динамо» – 1:1», — написала Трусова.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.
Матч завершился со счётом 1:1. На 12-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша открыл счёт в матче. На 44-й минуте Фёдор Смолов забил ответный мяч.
Об отношениях Трусовой и Кондратюка стало известно после Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Фигуристы часто выкладывают совместные фото и проводят отдых вместе. Неделю назад Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской, у которой занимается Кондратюк.
- 8 октября 2022
-
20:35
-
20:02
-
19:54
-
19:44
-
19:25
-
19:18
-
18:49
-
18:31
-
18:17
-
17:52
-
17:30
-
17:21
-
17:08
-
16:44
-
16:28
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:51
-
15:33
-
14:58
-
14:33
-
14:27
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
13:47
-
13:21
-
13:15
-
13:06
-
12:57
-
12:51
-
12:21
-
12:08