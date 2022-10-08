Трусова и Кондратюк поблагодарили ЦСКА за приглашение на матч с «Динамо»

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова и победитель Игр в командном турнире Марк Кондратюк поблагодарили футбольный клуб ЦСКА за приглашение на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между ЦСКА и «Динамо». Спортсмены нанесли символический удар по мячу перед началом матча.



«Спасибо большое за приглашение! Было очень интересно посмотреть за игрой футболистов вживую!» — написал Кондратюк в своём телеграм-канале.

«Спасибо, ЦСКА, за приглашение на матч! ЦСКА – «Динамо» – 1:1», — написала Трусова.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

Матч завершился со счётом 1:1. На 12-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша открыл счёт в матче. На 44-й минуте Фёдор Смолов забил ответный мяч.



Об отношениях Трусовой и Кондратюка стало известно после Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Фигуристы часто выкладывают совместные фото и проводят отдых вместе. Неделю назад Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской, у которой занимается Кондратюк.