Анна Щербакова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которая недавно дебютировала в роли ведущей на съёмках нового сезона телепроекта «Ледниковый период», выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Шоу пройдет с 30 декабря по 8 января в дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Напомним, в августе Анна Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Недавно спортсменка вернулась к тренировкам.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила свою соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева на этом турнире заняла четвёртое место, после того как стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.