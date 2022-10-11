Никита Кацалапов выложил снимок с фотосессии со своей женой Викторией Синициной

Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Никита Кацалапов опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. Ранее в октябре Кацалапов женился на своей партнёрше, олимпийской чемпионке 2022 года в командных соревнованиях Виктории Синициной.
Фото: из личного архива никиты кацалапова
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру. 22 сентября они объявили о решении пропустить половину сезона.
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