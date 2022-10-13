Ягудин: редко, когда фигурист заканчивает карьеру с хорошими результатами и без травм

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о главной трудности в фигурном катании.
«Редкий случай, когда кто-то заканчивает профессиональную карьеру и с достаточно хорошими результатами, и практически без травм. Это у нас за счастье, это единицы. У нас есть такая поговорка: «если ты проснулся и тебя ничего не беспокоит, значит, ты труп». Травмы, травмы, потому что, когда ты выходишь на лидирующие позиции, там уже от мелочей зависит. А эти мелочи добиваются порой через травмы», – сказал Ягудин в интервью YouTube-каналу «БелТа».
42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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