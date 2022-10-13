Евгений Семененко рассказал забавные моменты из общения с Нэйтаном Ченом и Юдзуру Ханю

19-летний фигурист сборной России Евгений Семененко рассказал об общении с американским фигуристом Нэйтаном Ченом и японским фигуристом Юдзуру Ханю.

«Что запомнилось из общения с Нэйтаном? На командном чемпионате мира, на тренировке перед показательными решил собрать все квады. Получились все, все собрал. Выходил с тренировки, рядом был Нэйтан, и он сказал: «Nice, bro!»

С Юдзуру? Про Юдзуру могу просто сказать, что он классный и талантливый. Ещё забавная ситуация была на показательных командного ЧМ, катал «Текилу». Костюма не было (не брал, не ожидал, что буду участвовать в показательных выступлениях), нашли рубашку, пришлось ушивать. Юдзуру услышал об этом и такой: «О-о-о!» — приводит слова Семененко Sport24.