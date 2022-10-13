Семененко: самый весёлый фигурист? Марк Кондратюк. Самый искренний и честный? Я

19-летний фигурист сборной России Евгений Семененко назвал самых весёлых, умных, искренних, трудолюбивых, серьёзных фигуристов.

«Самый весёлый фигурист? Марк Кондратюк. Самый умный? Алексей Николаевич! Самый искренний и честный? Я (смеётся). Кто больше всех любит покушать? Не знаю. Самый трудолюбивый? Юдзуру Ханю. Самый серьёзный? Миша Коляда», — приводит слова Семененко Sport24.

Ранее Семененко снялся с мемориала Н. А. Панина-Коломенкина, который проходил в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга с 5 по 8 октября.

Евгений Семененко громко заявил о себе в сезоне-2020/2021, когда выиграл финал Кубка России и поехал на чемпионат мира – 2021. Там Семененко, самым громким титулом которого на тот момент была победа на юниорском чемпионате страны, с первой попытки вошёл в топ-10 лучших фигуристов планеты, заняв восьмое место.