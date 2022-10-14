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Белорусский фигурист Константин Милюков завершил карьеру

Белорусский фигурист Константин Милюков завершил карьеру
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28-летний фигурист Константин Милюков сообщил, что после участия в Олимпийских играх – 2022 завершил карьеру и занимается тренерской деятельностью.

Россиянин Милюков выступал за Беларусь с 2019 года. Он неоднократный призёр международных турниров, чемпион Беларуси 2021 года.

«В целом всё неплохо. Занимаюсь сейчас тренерской деятельностью, сам уже не катаюсь. Наверное, уже после Олимпиады принял решение завершить карьеру, подустал от всего этого. С отстранением моё решение не связано», — сказал Милюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Из-за отстранения российские и белорусские фигуристы уже пропустили чемпионат мира – 2022 и не заявлены для участия в серии Гран-при в сезоне-2022/2023.

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