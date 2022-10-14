«Подустал от этого». Белорусский фигурист завершил карьеру и вернулся в Россию

История Константина Милюкова ярко показывает, как смена спортивного гражданства может осуществлять мечты. Благодаря выступлению за Беларусь фигурист смог попасть на Олимпиаду, что было его главной целью в карьере. К сожалению, сами Игры сложились для Константина не так красочно, как хотелось бы: первый тест на коронавирус в Пекине оказался положительным, из-за чего фигуристу пришлось изрядно понервничать. К счастью, Милюков всё-таки смог выступить и воплотить мечту в реальность. Плюс ко всему он осчастливил белорусов, став первым представителем от страны в мужском катании на Олимпиаде за 16 лет.

Вскоре после возвращения из Пекина Милюков принял решение завершить карьеру. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Константин рассказал, что его сподвигло на это, как он относится к отстранению российских и белорусских спортсменов, а также насколько серьёзно в Беларуси относятся к развитию фигурного катания.

«Занимаюсь сейчас тренерской деятельностью, сам уже не катаюсь»

— От вас давно не было новостей, поэтому хочется начать наш разговор с вопроса: как у вас дела? Чем сейчас занимаетесь?

— В целом всё неплохо. Занимаюсь сейчас тренерской деятельностью, сам уже не катаюсь.



— То есть вы приняли решение завершить карьеру?

— Да. Наверное, уже после Олимпиады принял такое решение, подустал от всего этого. С отстранением моё решение не связано.



— Но раз вы подались в тренерскую деятельность, совсем фигурное катание бросать не собираетесь?

— Нет, не собираюсь. Конечно, много ещё всего в жизни интересного, но пока буду тренером.

— Именно тренером, не хореографом?

— Да, меня больше интересует именно техническая часть. Хореография — это, наверное, не совсем про меня. Не вижу себя в этом.

Константин Милюков Фото: РИА Новости

— Тренерской деятельностью вы планируете заниматься в России или в Беларуси?

— В России. Хотя в Беларуси тоже есть предложения, но в этом сезоне работать там я не готов. Хочется пожить чуть-чуть для себя (смеётся). Пока не готов глобально что-то менять, всё-таки я живу в Москве, переезжать в другое место пока не хочется. Сейчас работаю в Московской области, в Щёлкове — там у меня группа малышей, и ещё в коммерческой школе «Брайс» — там у меня уже более взрослые дети.



— Есть ли у вас уже какие-то глобальные цели в тренерской карьере?

— Пока нет, я только начал, нужно все азы изучить и уже дальше строить какие-то планы, потому что, если бежать сейчас на энтузиазме, думаю, ничего хорошего не получится.



— В целом было не тяжело принимать решение уйти из спорта?

— Нет, мысли уже давно были такие. Тут надо было просто взять и решить.

«Когда прилетел на Олимпиаду, сдал положительный тест, началась лёгкая паника»

— Как оцените свой путь в спорте? Всех ли целей удалось достичь?

— Сложный вопрос. Самого себя оценивать всегда сложнее. В целом я удовлетворён. Со всеми задачами, которые были поставлены, я справился. Конечно, хотелось бы лучше, где-то что-то не получилось. Но это жизнь.



— Вашей главной целью была Олимпиада. Правда, что это особенный старт?

— Для меня это был, наверное, слишком особенный старт, потому что так было сложно с этими ковидными мерами. Плюс, когда я туда прилетел, я сдал положительный тест, началась лёгкая паника. Хотя я был в себе уверен, потому что перед вылетом сдавал три теста, и все они были отрицательные. Тот тест в итоге оказался ложноположительным. Я потерял тренировочный день — это, конечно, неприятно было. Наверное, всё немного в суматохе прошло, и сложно сказать, какая там была атмосфера.

— Вы стали первым представителем Беларуси в мужском катании на Олимпиаде за 16 лет. Чувствовали особую ответственность из-за этого?

— Да, но я старался об этом не думать. Для меня главное было — доехать до этого старта (смеётся) и выступить достойно.



— И как вы считаете, вам это удалось?

— Да, думаю, да.

Константин Милюков Фото: РИА Новости

— Получили какой-нибудь отклик от белорусов после своих выступлений?

— Да, был только позитив. И от Министерства спорта, и непосредственно от федерации.



— Удалось ли вам посмотреть другие виды на Олимпиаде?

— Нет, я очень быстро уехал, был в Пекине буквально пять-шесть дней. После произвольной программы был ещё день и на следующий день уже уехал. Успел только немного мужское одиночное посмотреть после того, как сам выступил.

«Отстранение — это очень плохо, так быть не должно. При чём тут спорт?»

— Хочу немного поговорить о том, как развивается фигурное катание в Беларуси. Чувствуется ли желание чиновников вывести фигурное катание в своей стране на высокий уровень?

— Да, я в этом уверен. Многое для этого делается, всё меняется в лучшую сторону. Министерство спорта поддерживает, выделяет средства.

— Прилагаются ли какие-то усилия для воспитания своих фигуристов?

— Конечно, там не только приезжие. Много спортсменов хороших, которые за последние два-три года очень прибавили и достойно выглядят.



— Значит, замена вам уже есть?

— Наверное (смеётся).



— Есть ли какие-то различия в системе тренировок фигуристов в России и Беларуси?

— Думаю, в целом всё так же. Главное различие — в отдаче, немножко где-то тренеры не дорабатывают в Беларуси. Не говорю про всех, но есть такие.



— Вы на себе это тоже прочувствовали?

— Нет, ко мне это не относилось, я всё-таки продолжал и в России тренироваться с Олегом Васильевым. Постоянно был в разъездах: две недели тут — две недели там.

Константин Милюков Фото: РИА Новости

— В целом вы довольны, что выбрали белорусскую сборную, а не какую-либо другую?

— Хорошо там, где нас нет. Не думаю, что где-то лучше, где-то хуже. Я был доволен, что выбрал именно Беларусь, потому что ощущалась поддержка и от федерации, и от Министерства спорта. Все помогали, чем могли.



— Сейчас, когда белорусский спорт, так же как и российский, находится под санкциями, прилагаются ли какие-то усилия в Беларуси, чтобы сохранить фигурное катание на плаву?

— Да, я слышал, что планируются свои старты, также в Россию вроде приглашают белорусских фигуристов.

— Насколько важно для белорусских спортсменов, помимо внутренних стартов, принять участие ещё и в российских?

— Я думаю, очень важно, потому что это хороший соревновательный опыт. Без него все зачахнут.



— В целом как вы относитесь к отстранению?

— Конечно, это очень плохо, так быть не должно. При чём тут спорт?



— Недавно Томас Бах предложил вернуть на международную арену тех спортсменов, которые дистанцировались от спецоперации. Насколько корректно заставлять спортсменов делать такой выбор?

— Мне кажется, это неправильно. Я не думаю, что найдутся спортсмены, которые так поступят.

«Деградации в мужском катании после ухода Ханю и Чена явно не будет»

— Вы сейчас следите за какими-нибудь соревнованиями в фигурном катании?

— Нет, пока не хочу. Хочется выдохнуть чуть-чуть, подустал, слишком много фигурного катания было в моей жизни, особенно в последний год.



— Сейчас в мужском одиночном катании грядёт смена поколений. Нэйтан Чен не будет соревноваться в ближайшее время, Юдзуру Ханю завершил карьеру. Как вы думаете, не будет ли деградации вида из-за этого? И кто теперь будет в лидерах?

— Нет, я думаю, явно деградации не будет, тем более Илья Малинин недавно четверной аксель прыгнул. Из сильных ещё Сëма Уно остался. На самом деле, хватает людей, они ведь тоже на месте не стоят, развиваются.

— Было ли для вас неожиданностью, что Малинин прыгнул чистый четверной аксель?

— Не он первый пытался это сделать, так что это не было неожиданностью. Кто-то должен был это сделать, и, конечно, все понимали, что в ближайшее время это произойдёт.



— Как думаете, пятерные скоро появятся?

— Не могу сказать.



— А вообще, может ли мужское катание пойти на усложнение? Нэйтан Чен показывал пять четверных, можно ли сделать что-то сложнее этого?

— Судя по правилам, трудно будет придумать что-то сложнее. Если только шесть квадов и один тройной аксель.