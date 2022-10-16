Малинин — о попытке четверного акселя Ханю: хорошая, но у Артура Дмитриева была успешнее

17-летний американский фигурист Илья Малинин, который был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, высказался о попытках выполнения прыжка от других фигуристов.
«Что думаю о попытке Юдзуру Ханю исполнить четверной аксель на Играх в Пекине? Это была достаточно хорошая попытка. Думаю, на тот момент это была одна из лучших попыток исполнения этого прыжка, которую предпринимали. Но, честно говоря, я бы сказал, что попытка Артура Дмитриева-младшего на чемпионате США была ближе к успешной. По-настоящему казалось, что прыжок был почти чистый и был лишь степ-аут», — приводит слова Малинина официальный сайт МОК.
Малинин выполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) 14 сентября 2022 года.
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