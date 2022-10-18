Александр Жулин показал фото с Татьяной Тарасовой

Чемпион мира и Европы 1993 года в танцах на льду, двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин опубликовал в своих социальных сетях свежую фотографию. На снимке Жулин изображён вместе с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Фото сделано в рамках съёмок телепроекта «Ледниковый период», в котором Жулин ставит номера участникам, а Тарасова заседает в жюри.

«С дорогой Татьяной Анатольевной», — подписал он снимок.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Александра Жулина.

Съёмки очередного сезона телешоу «Ледниковый период» стартовали ранее в октябре. В прошлом сезоне победителями стали двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр Фёдор Федотов.



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