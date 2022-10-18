Татьяна Навка оценила шансы Софьи Акатьевой выступать наравне с Валиевой и Трусовой

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка оценила шансы 15-летней российской фигуристки Софьи Акатьевой выйти на уровень олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой и серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой. Навку спросили, может ли Акатьева выступать наравне с Валиевой и Трусовой.

«Когда-то же нужно начинать. Ей удачи, пускай борется. Все мы когда-то были юными и когда-то начинали бороться. Ей по силам, я уверена», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Акатьева и Валиева выступят на первом этапе серии Гран-при России, который пройдёт в Москве в конце текущей недели.

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