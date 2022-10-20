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Анне Щербаковой подарили картину, которая отображает её спортивный путь. Фото

Анне Щербаковой подарили картину, которая отображает её спортивный путь. Фото
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала подарки от поклонников. Она выделила картину, которая отображает её спортивный путь.

«От первых соревнований до Олимпийских игр. Картина, которая отображает мой спортивный путь. Спасибо», — подписала она соответствующие фотографии.

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива анны щербаковой

В настоящий момент Щербакова является одной из ведущих очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». Вместе с ней передачу ведут олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин и чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова.

У Щербаковой самая длинная фраза в «Ледниковом периоде». А сколько слов сказала Загитова? У Щербаковой самая длинная фраза в «Ледниковом периоде». А сколько слов сказала Загитова?

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