Анне Щербаковой подарили картину, которая отображает её спортивный путь. Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала подарки от поклонников. Она выделила картину, которая отображает её спортивный путь.

«От первых соревнований до Олимпийских игр. Картина, которая отображает мой спортивный путь. Спасибо», — подписала она соответствующие фотографии.

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива анны щербаковой

В настоящий момент Щербакова является одной из ведущих очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». Вместе с ней передачу ведут олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин и чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию можно посмотреть в Okko.