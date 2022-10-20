«Попал между двух красоток». Роман Костомаров показал фото с Загитовой и Ильиных

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию, на которой, помимо него, изображены олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и чемпионка Олимпиады-2014 в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных. Снимок сделан на съёмках телешоу «Ледниковый период», где Загитова является ведущей, а Костомаров и Ильиных — участниками.

«Ледниковый период»! Попал между двух красоток, принцесс, вау-у-у!» — подписал фото Роман.

Фото: из личного архива романа костомарова

В прошлом сезоне «Ледникового периода» победу одержали двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр Фёдор Федотов.

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