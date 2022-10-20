Олимпийский чемпион 2022 года в одиночном фигурном катании американец Нэйтан Чен анонсировал выход собственной книги для детей, которая уже доступна для предзаказа.
«Это реальность! Я рад сообщить, что моя книга с картинками «Вэй катается на коньках» теперь доступна к предзаказу. Книгу иллюстрировала талантливая Лоррейн Нам, которая смогла воплотить эту историю в жизнь.
«Вэй катается на коньках» – это книга про то, как найти радость в спорте независимо от результата. Эта книга много значит для меня, ведь в ней запечатлено всё, что делает фигурное катание для меня таким особенным, – свобода, которую я чувствую на льду, и то, как это укрепляет мои отношения с мамой, а также люди, которых спорт принес в мою жизнь. Я надеюсь, книга вдохновит вас хвататься за радость, чем бы вы ни занимались. Официально книга поступит в продажу 21 февраля 2023-го», – написал Чен в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Чена
- 20 октября 2022
-
10:00
-
09:43
-
09:15
-
09:09
-
08:24
-
08:19
-
07:56
- 19 октября 2022
-
23:23
-
22:30
-
20:33
-
20:13
-
20:05
-
19:40
-
19:15
-
18:50
-
18:42
-
18:34
-
18:25
-
18:01
-
17:35
-
17:18
-
16:45
-
16:20
-
16:12
-
15:35
-
15:17
-
15:05
-
14:36
-
13:32
-
13:27
-
11:01
-
10:01
-
09:01
-
08:27
-
08:12