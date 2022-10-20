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Нэйтан Чен анонсировал выход собственной книги для детей

Нэйтан Чен анонсировал выход собственной книги для детей
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Олимпийский чемпион 2022 года в одиночном фигурном катании американец Нэйтан Чен анонсировал выход собственной книги для детей, которая уже доступна для предзаказа.

«Это реальность! Я рад сообщить, что моя книга с картинками «Вэй катается на коньках» теперь доступна к предзаказу. Книгу иллюстрировала талантливая Лоррейн Нам, которая смогла воплотить эту историю в жизнь.

«Вэй катается на коньках» – это книга про то, как найти радость в спорте независимо от результата. Эта книга много значит для меня, ведь в ней запечатлено всё, что делает фигурное катание для меня таким особенным, – свобода, которую я чувствую на льду, и то, как это укрепляет мои отношения с мамой, а также люди, которых спорт принес в мою жизнь. Я надеюсь, книга вдохновит вас хвататься за радость, чем бы вы ни занимались. Официально книга поступит в продажу 21 февраля 2023-го», – написал Чен в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Чена

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