Навка – о критике Загитовой-ведущей: Губерниев жалеет, что не его приглашают

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, участница, а затем член жюри телепроекта «Ледниковый период» Татьяна Навка возразила известному телекомментатору Дмитрию Губерниеву, который постоянно критикует то, как ведёт шоу победительница Игр-2018 Алина Загитова.

«На мой взгляд, Алина растёт и улучшает свои качества в роли ведущей. В этом году она мне ещё больше нравится, она стала более уверенной. Алина немножко повзрослела, из девочки превратилась в девушку, она в прекрасной форме, очень красиво выглядит, стала лучше говорить. Так что я не согласна с Дмитрием Губерниевым.

Я считаю, прекрасно, что Первый канал приглашает наших молодых олимпийских чемпионов, помогает им себя реализовывать в чем-то новом, совершенствоваться. Тем более зрители любят наших звёздочек. Дмитрий Губерниев, наверное, жалеет, что его не приглашают. Но это уже другой вопрос», – приводит слова Навки Metaratings.

Загитова два года подряд вела «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным. В новом сезоне к ним присоединилась олимпийская чемпионка – 2022 Анна Щербакова.

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