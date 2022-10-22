Александр Самарин высказался о переходе к его тренеру Александры Трусовой

Фигурист Александр Самарин, занимающий третье место после короткой программы на первом этапе Гран-при России в Москве, высказался о приходе в группу Светланы Соколовской, в которой он занимается, серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой.

Трусова, Софья Самоделкина и Марк Кондратюк пришли поддержать Самарина на соревнованиях.

«Пришли поддержать Соня, Саша и Марк? Я всегда говорил, что у нас прекрасная команда — вторая семья. Это счастье. Круто, когда ребята всегда за тебя, ты всегда за них, соответственно.



Поменялась ли атмосфера после прихода Саши Трусовой? Я как в 16 лет перешёл к Светлане Владимировне, сейчас мне 24, у меня ничего не менялось. Про изменения у меня что спрашивать? Я в ЦСКА с восьми лет.



Конкуренция с Сашей Трусовой? Вот когда мы будем на одном турнире выступать, тогда и будет конкуренция. Сейчас нет конкуренции. Посмотреть, как человек работает для себя — это полезно, но это не конкуренция. Обмениваемся мнениями? Слушайте, она призёр Олимпийских игр, какой обмен… Это мне нужно у неё брать побольше… Беру ли я что-нибудь? Что-нибудь беру», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.