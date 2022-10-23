Хабибуллина и Княжук эмоционально прокомментировали победу на этапе Гран-при

Российский дуэт фигуристов Наталья Хабибуллина и Илья Княжук прокомментировали победу на этапе Гран-при России в Москве.
«Мы в шоке, мы вообще не понимаем, что произошло. Мы не знаем абсолютно, что это было. Мы просто сделали работу. Всё, что мы могли, мы сделали в принципе. Можно лучше, но на данный момент мы сделали всё, что мы могли», — сказал Княжук.
«Мы в полном шоке. Вообще не ожидали такого», — сказала Хабибуллина.
«Что-то подобное у нас было на первенстве России, когда мы тоже на один балл опередили соперников и выиграли», — сказал Княжук.
«Это наш первый серьёзный старт в этом сезоне. Понравилось здесь выступать, публика хорошо поддерживала. Обстановка тёплая, хорошая. Что нам дала победа? Стимул работать дальше. Пока не особо понимаем, что происходит», — сказала Хабибуллина.
«Прокат Тарасовой и Морозова не смотрели. Мы уже в принципе уходили и думали, что мы вторые. Вообще не надеялись на победу», — сказал Княжук.
«Насколько сегодня развивается парное катание? Мне кажется, очень хорошо развивается», — сказала Хабибуллина.
«Все юниоры уже усложняют свой контент», — сказал Княжук.
«С каждым годом усложняют технику, хореография становится лучше у всех. Мне кажется, подрастает сейчас очень много хороших пар, и взрослое катание улучшается. Парное катание растёт», — сказала Хабибуллина.
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