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Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали победителями Гран-при США

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали победителями Гран-при США
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Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, стали победителями первого этапа Гран-при США, набрав 202,80 балла.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Норвуд, США. Танцы на льду. Итоги

1. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США) – 202,80.
2. Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер (США) – 202,07.
3. Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак (Канада) — 178,30.
4. Лоисья Демужо и Тео Ле Мерсье (Франция) – 170,89.
5. Холли Харрис и Джейсон Чен (Австралия) – 170,20.
6. Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси (Япония) – 169,68.
7. Лоррейн Макнамара и Антон Спиридонов (США) – 167,05.
8. Кэролайн Сусис и Шейн Фирус (Канада) – 163,65.
9. Дженнифер Янзе ван Ренсбург и Беньямин Штеффан (Германия) – 160,26.
10. Мария Голубцова и Кирилл Белобров (Украина) – 152,31.

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