Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали победителями Гран-при США

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, стали победителями первого этапа Гран-при США, набрав 202,80 балла.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Норвуд, США. Танцы на льду. Итоги

1. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США) – 202,80.

2. Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер (США) – 202,07.

3. Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак (Канада) — 178,30.

4. Лоисья Демужо и Тео Ле Мерсье (Франция) – 170,89.

5. Холли Харрис и Джейсон Чен (Австралия) – 170,20.

6. Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси (Япония) – 169,68.

7. Лоррейн Макнамара и Антон Спиридонов (США) – 167,05.

8. Кэролайн Сусис и Шейн Фирус (Канада) – 163,65.

9. Дженнифер Янзе ван Ренсбург и Беньямин Штеффан (Германия) – 160,26.

10. Мария Голубцова и Кирилл Белобров (Украина) – 152,31.