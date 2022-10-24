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Алексей Тихонов рассказал, как Этери Тутберидзе работает с парой Тарасова — Морозов

Алексей Тихонов рассказал, как Этери Тутберидзе работает с парой Тарасова — Морозов
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Чемпион мира 2000 года в парном катании Алексей Тихонов рассказал, как заслуженный тренер России Этери Тутберидзе работает с парой Евгения Тарасова — Владимир Морозов. По словам Тихонова, Тутберидзе присутствует на тех тренировках, где фигуристы делают прокаты программ.

«Этери Тутберидзе присутствует, как правило, на тех тренировках, где мы делаем прокаты программ. Вместе с ней на лёд приходят Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. Но основной тренировочный процесс ложится на нас с Максимом Траньковым», — приводит слова Тихонова «RT на русском».

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