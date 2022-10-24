Алексей Тихонов: Женя Тарасова — красавица, но забывала об этом. Приходилось напоминать

Чемпион мира 2000 года в парном катании Алексей Тихонов рассказал о работе с парой Евгения Тарасова — Владимир Морозов. На Олимпиаде 2022 года в Пекине Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали.

«Если Вова всегда знал себе цену, то Женя оставалась на вторых ролях. Мы довольно долгое время занимались как раз тем, чтобы вытащить её настоящую сущность наружу. Она ведь красавица, просто порой об этом забывала. Вот и приходилось напоминать. А сейчас это осознание собственной цены наконец пришло в полной мере.

То, что Тарасова и Морозов показывают на льду, — это здорово во всех отношениях. Бывают какие-то шероховатости в тренировочном процессе, но это всего лишь рабочие моменты, которые несложно преодолевать. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы Женя с Володей не только этот сезон успешно преодолели, но и следующий захватили. Как шутит во время наших тренировочных прокатов Максим [Траньков], с таким катанием можно смело оставаться на всё следующее четырёхлетие и бороться за то, чтобы стать олимпийскими чемпионами», — приводит слова Тихонова «RT на русском».

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