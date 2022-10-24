Энберт объяснил, почему сложно вернуться в спорт после участия в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире Александр Энберт оценил, реально ли вернуться в спорт после участия в шоу «Ледниковый период».
«Я думаю, есть определённые сложности. Во-первых, каждый сам для себя решает, что ему важно. У любого из этих спортсменов, которые сейчас участвуют в «Ледниковом периоде», было уже много предложений участия в шоу, но они выбирали турниры. Сейчас такая ситуация, что международные соревнования, к сожалению, проходят без российских спортсменов, поэтому выбор между спортом и шоу становится намного сложнее. Хорошо, когда получается совмещать.
Но, если в принципе взять профессиональных спортсменов, к которым приходят медиапроекты, конечно, есть такое, что ты, затрачивая меньше сил, получаешь практически такие же гонорары как в спорте, а может даже больше. Когда тебе становится немножко легче, а жизнь становится немножко лучше, вернуться обратно в спорт, конечно, сложно. Здесь мотивация должна быть очень большая. Это не невозможный процесс, например, Женя Плющенко прекрасно возвращался, всё было в порядке. И таких примеров много. Если ты мотивирован, ты возвращаешься. Когда у тебя нет мотивации, ты продолжаешь развиваться в другом направлении», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Большое интервью с Александром Энбертом читайте завтра, 25 октября, в 8:00 на «Чемпионате».
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