Агент Ильи Малинина сравнил подопечного с Евгением Плющенко и Юдзуру Ханю

Спортивный агент Ари Закарян, в числе прочих представляющий интересы американского фигуриста Ильи Малинина, сравнил подопечного с легендарными Евгением Плющенко и Юдзуру Ханю.
«Каждый человек талантлив в своём роде. Плющенко и другие внесли колоссальную лепту в фигурное катание, поэтому нельзя сказать, что Малинин самый талантливый.
Когда появился Женя, все понимали, что это суперспортсмен. Я помню, как в 1997 году, кажется, в Милане на показательных выступлениях он прыгнул семь тройных акселей и четыре четверных. Тогда у всех глаза широко-широко открылись, это было настоящей заявкой.
И вот Ханю. Он тоже талантливейший человек, словно с другой планеты. Не знаю, когда ещё в мире родится второй Ханю. У Чена поражала техника и стабильность. Так что нельзя сказать, что Илья талантливее этих парней. За их плечами медали Олимпиад и чемпионатов мира, а мы только в начале своего пути. К тому же надо помнить, что в фигурном катании, кроме прыжков, есть ещё само катание, вращения, хореография и так далее. И в этих позициях соперники тоже очень сильны.
Если Малинин будет здоров, то у него будет очень насыщенное будущее. Не сомневаюсь, что Илья, как и Ханю, будет собирать стадионы. Малинин и Плющенко очень похожи: такие же амбициозные, лёгкие, свежие. У обоих в глазах огонь будущих побед. 16-17 лет – это хорошее время», — приводит слова Закаряна Metaratings.
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