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Милохин улетел в Дубай и отписался от Медведевой после ухода из «Ледникового периода»

Милохин улетел в Дубай и отписался от Медведевой после ухода из «Ледникового периода»
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Российский тиктокер Даня Милохин улетел в Дубай (ОАЭ). Ранее он объявил об уходе из «Ледникового периода», где Милохин выступал в паре с серебряным призёром ОИ-2018 фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Всем привет, мои дорогие любители шоу «Ледниковый период». Я должен признаться, что, к сожалению, покидаю данное шоу, потому что я просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего и почему я это делаю. Я считаю, всё нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймёте.

Всех люблю: люблю Женю, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу», — сказал Милохин в видео, выложенном в его социальных сетях.

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