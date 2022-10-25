Кадырова: мысли о парном катании возникли, когда впервые вживую увидела Савченко с Массо

17-летняя российская фигуристка Ясмина Кадырова рассказала, почему три года назад решила перейти из одиночного в парное катание.

Как одиночница Кадырова занималась у Алексея Мишина и Этери Тутберидзе. Сейчас Ясмина вместе с новым партнёром Валерием Колесовым тренируется в группе Тамары Москвиной.

«Парное катание — это исключительно мой выбор. Первые мысли о парах у меня возникли в 2017 году, когда я поехала в Швейцарию на шоу Art on ice. Там я впервые увидела парное катание вживую. И не просто парное, а саму Алёну Савченко с Бруно Массо! Я смотрела на них с открытым ртом и думала: «Невероятно! Девочка на руке у мальчика, так высоко, летает параллельно льду». Меня поражала скорость — они буквально парили надо льдом. Я подумала, что тоже так хочу.

Поделилась с мамой своими мыслями, но она была против. В тот момент я уже начала изучать четверные прыжки и делала успехи. По крайней мере, на тренировках было много удачных попыток. Маме было жалко вложенного труда и ресурсов, поэтому она не восприняла моей желание. Но я приняла твердое решение и сказала маме откровенно: «У меня больше нет рвения кататься в одиночном. А без желания ничего не получится». Мама всё поняла, и мы начали пробовать.

Всё очень быстро сложилось. Мама позвонила Валентине Федоровне Тюковой и Павлу Сергеевичу Слюсаренко, договорилась о просмотре. Уже на следующий день мы выехали на машине в Пермь. То есть, раз, я сказала, и через два дня уже катаюсь в парах. С первых тренировок я убедилась, что это моё. Как будто душа вырвалась на волю. Огромное спасибо Валентине Федоровне и Павлу Сергеевичу за то, что они для меня сделали! Они дали базу парного катания и окончательно влюбили меня в этот вид. Если бы не они, неизвестно ещё, как бы все сложилось. Да и вообще, я очень благодарна всем тренерам, с которыми мне довелось поработать!» — приводит слова Кадыровой «Матч ТВ».