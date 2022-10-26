Постановщик «Ледникового периода» Денкова прокомментировала уход Милохина

Бывшая болгарская фигуристка Албена Денкова, являющаяся одним из постановщиков шоу «Ледниковый период», прокомментировала уход с проекта тиктокера Дани Милохина. Он выступал в паре с серебряным призёром Олимпийских игр Евгенией Медведевой.



«Расстроена, конечно, потому что Даня катался прекрасно. С Женей у них были прекрасные номера», — сказала Денкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Это была одна из двух пар, которые в том же составе катались второй год подряд. В 2021 году они выиграли приз зрительских симпатий. В 2022 году входили в команду Авербуха и приняли участие в съёмках четырёх выпусков, два из которых уже вышли в эфир.

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