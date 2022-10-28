Синицина: с каждым эфиром «ЛП» превращаюсь в такую женщину… не могу сказать, развратную

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина высказалась о своём участии в телепроекте «Ледниковый период». Синицина выступает в паре с конькобежцем Иваном Скобревым.
«Мы уже сегодня посмеялись над тем, что я с каждым выпуском, с каждым эфиром всё больше превращаюсь в более такую женщину… не могу сказать, развратную (смеётся). Я начала с нежного образа, и каждый раз мы идём всё дальше и дальше.
Мне это нравится — пробовать себя в каких-то новых амплуа, таких, какие бы я в спорте не смогла сделать. Стараюсь пробовать всё и развивать себя в первую очередь. Мне кажется, для меня это только в плюс», — приводит слова Виктории Sport24.
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