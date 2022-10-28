Алёна Косторная ответила, хочет ли она выступить в «Ледниковом периоде»

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная ответила на вопрос, есть ли у неё желание принять участие в телепроекте «Ледниковый период».

«Что касается «Ледникового периода», идея заманчивая, но я откажусь всё равно. Так как я опытный спортсмен, то, скорее всего, партнёр будет неопытный. Это риск получения травм.

Не хочу просто так подвергать своё здоровье лишнему риску. У меня в жизни его много. Может быть, в роли ведущей — да. В роли участника — нет», — приводит слова Косторной WMJ.ru.

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