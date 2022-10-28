Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали свой свадебный танец. Видео

Олимпийские чемпионы в команде, серебряные призёры Игр – 2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали видео своего свадебного танца. Бракосочетание спортсменов состоялось 2 октября.

Видео можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова во «ВКонтакте».

Синицина и Кацалапов встали в пару после Олимпиады-2014. Виктория и Никита тренируются под руководством заслуженного тренера России Александра Жулина. Они чемпионы мира – 2021 и двукратные чемпионы Европы.

Синицина и Кацалапов попускают первую половину сезона-2022/2023. После свадьбы они принимают участие в телевизионном проекте «Ледниковый период». Виктория катается в паре с конькобежцем Иваном Скобревым, а Никита – с актрисой Елизаветой Арзамасовой.

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