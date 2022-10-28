Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бархатный сезон. Юниоры: День 3
Начало прямой трансляции
12:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали свой свадебный танец. Видео

Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали свой свадебный танец. Видео
Комментарии

Олимпийские чемпионы в команде, серебряные призёры Игр – 2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали видео своего свадебного танца. Бракосочетание спортсменов состоялось 2 октября.

Видео можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова во «ВКонтакте».

Синицина и Кацалапов встали в пару после Олимпиады-2014. Виктория и Никита тренируются под руководством заслуженного тренера России Александра Жулина. Они чемпионы мира – 2021 и двукратные чемпионы Европы.
Синицина и Кацалапов попускают первую половину сезона-2022/2023. После свадьбы они принимают участие в телевизионном проекте «Ледниковый период». Виктория катается в паре с конькобежцем Иваном Скобревым, а Никита – с актрисой Елизаветой Арзамасовой.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Наконец-то дождались! Как Синицина и Кацалапов сыграли свадьбу спустя семь лет отношений Наконец-то дождались! Как Синицина и Кацалапов сыграли свадьбу спустя семь лет отношений
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022