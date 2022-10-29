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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, короткая программа
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17:30 Мск
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Танцоры Худайбердиева и Базин уверенно лидируют после ритм-танца на 2-м этапе ГП России

Танцоры Худайбердиева и Базин уверенно лидируют после ритм-танца на 2-м этапе ГП России
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В Сочи танцевальные дуэты представили ритм-танцы в рамках второго этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Лучший результат продемонстрировали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, судьи оценили их выступление в 84,23 балла.

Фигурное катание. Танцы на льду. Второй этап Гран-при России. Сочи. Ритм-танец

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 84,23 балла.
2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано – 77,69.
3. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев – 46,67.

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