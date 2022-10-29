Бойкова и Козловский высказались об уровне конкуренции на Гран-при России

Чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Сочи и конкуренцию на этих соревнованиях.

Ученики Тамары Москвиной уверенно лидируют после короткой программы, получив за свой прокат 83,17 балла.



Козловский: Старт сезону официально дан, дан на действительно важном в этом сезоне турнире, этапе Гран-при. Мы рады, что мы на достойном уровне продемонстрировали ту работу, которую мы проделали за несколько месяцев.



Бойкова: Да, была помарочка на выбросе небольшая, но мы катили очень хорошо, у нас очень хорошо получился параллельный тройной риттбергер, подкрутка, так что это всё замазало небольшую оплошность, которую мы завтра не допустим.



Тамара Николаевна Москвина, к сожалению, не приехала, потому что у нас есть другие ребята, и их очень много, они сейчас готовятся к своим этапам Гран-при. С нами приехал Артур Леонидович Минчук.



Козловский: Пар много — Тамара Николаевна у нас одна, поэтому мы стараемся её беречь.



Бойкова: Не очень много зрителей? Но поддерживали всё равно хорошо — это отлично.



Козловский: Конечно, чем больше зрителей, тем сильнее энергетика, тем с большим воодушевлением мы выступаем. Тем не менее могу сказать, что мы любим Сочи — отличный город. Эта арена особенная, насыщенная олимпийской энергетикой — центральной в нашем виде спорта. Мы не могли её не чувствовать. Здесь были люди, которые отдавали свои силы по максимуму.



Бойкова: Как оцениваем уровень конкуренции? Посмотрите чемпионат России, и будет вам ответ! У нас очень сильные все пары, все вообще спортсмены в России — они самые сильные.



Козловский: Помните Олимпийские игры? Первые пять спортсменов были из России и Китая. Сейчас Китай не выступает, поэтому все сильнейшие у нас.

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