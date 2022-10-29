Леонова назвала Петросян, а не Трусову фаворитом этапа Гран-при России в Сочи

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012, ныне тренер Алёна Леонова подвела итоги выступления женщин в короткой программе на этапе Гран-при России в Сочи.

Лидерство захватила 15-летняя Аделия Петросян, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе. За свой прокат с тройным акселем она получила 78,92 балла. Второе место заняла вице-чемпионка Олимпиады-2022 Александра Трусова, допустившая ошибку на каскаде с тройным лутцем. Фигуристка, в ходе сезона перешедшая к Светлане Соколовской, набрала в сумме 70,20 балла.



«Аделия очень понравилась, даже несмотря на помарку на каскаде, очень классная программа, исполнена на одном дыхании. Прекрасные прыжки, Аделия очень красивая. Думаю, в произвольной программе мы увидим ещё что-то более сложное. И я ещё перед началом соревнований предполагала, что именно Аделия — фаворит этого этапа. При всех заслугах Саши её сложного контента мы пока в этом сезоне не видели. С произвольной программы на контрольных прокатах она снялась, поэтому пока непонятно, есть ли сейчас у неё четверные прыжки или нет.

Программа Трусовой мне в целом понравилась, что-то такое новенькое, смотрелась она свежо. Но я бы не делала пока прогнозов, потому что прошло слишком мало времени после перехода. Считаю, что её ошибка на прыжке была случайностью. Не думаю, что Саша находится в плохой форме, такие каскады она делает 10 из 10, поэтому не стоит придавать этой ошибке какое-то значение», — приводит слова Леоновой «РИА Новости Спорт».

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