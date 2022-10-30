Козловский рассказал о работе над элементами ультра-си

Российский фигурист Дмитрий Козловский рассказал о дальнейшей работе над сложными элементами. Козловский выступает в паре с Александрой Бойковой. Сегодня, 30 октября, они стали победителями соревнований спортивных пар на этапе Гран-при в Сочи.

«Над какими элементами ультра-си работаем? Смотрите, всё постепенно. Да, мы вынуждены были немного изменить график нашей подготовки, но на этом этапе мы сделали для себя важную вещь: на официальной тренировке мы сделали четверную подкрутку — это было в пятницу. Видео есть на сайте Первого канала, вы можете его посмотреть.

Понимаете, вставить элемент ультра-си — это кардинально поменять структуру программы. Мы годами нарабатывали определённые ощущения, определённую энергозатратность, а здесь всё совсем по-другому. Элемент ультра-си, особенно в парном катании, требует не просто какой-то физической силы — он требует идеальной техники, мастерства и полного контроля. Поскольку мы спортсмены уже взрослые, не дети, он требует постепенной интеграции в программу. Да, мы могли бы попробовать, могли бы зайти, возможно, даже прилично её исполнить. Но это несоизмеримо с определённым риском. И здесь, конкретно в Сочи, рисковать, форсировать какие-то элементы не было смысла, поскольку главные турниры ещё впереди и наша задача — грамотно постепенно подойти с этими элементами к пику сезона.



Это, можно сказать, первый официальный и серьёзный прокат. Потому что старт в Академии фигурного катания в Петербурге носил тренировочный характер. Поскольку это наш любимый город, мы с таким же успехом катали бы эту программу на тренировке, но мы решили выступать на публике.

Мы выступали значительно лучше именно с точки зрения катания. Элементы, конечно, требуют определённой доработки, но мы в процессе и на верном пути», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.