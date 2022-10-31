Алёна Леонова: Трусова заслужила третье место на втором этапе Гран-при России

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала выступление серебряного призёра Олимпиады-2022 в том же виде Александры Трусовой на втором этапе Гран-при России, который прошёл в Сочи. Трусова заняла третье место, уступив Аделии Петросян и Софье Самоделкиной.
«Я считаю, что Трусова заслужила третье место. У неё был небольшой запас после короткой программы. Её катание отличалось от катания тех, кто остался за тройкой. Не всё получилось, но стоит отметить, что она пошла на четверной прыжок», — цитирует Леонову «Газета.ру».
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