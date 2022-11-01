«Ещё 10 лет детства в запасе». Фигурист Владимир Морозов — о 30-летии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, поблагодарил друзей, коллег и болельщиков за поздравления с днём рождения.

1 ноября Морозову исполнилось 30 лет.

«Спасибо за ваши поздравления и пожелания! Ещё 10 лет детства в запасе», – написал Морозов в соцсетях.

Фото: Личный архив Владимира Морозова

Тарасова и Морозов — двукратные серебряные призёры Олимпийских игр: в 2018 году – в команде, в 2022 году – в соревнованиях спортивных пар. Евгения и Владимир — двукратные чемпионы Европы (2017, 2018) и трёхкратные призеры чемпионатов мира (2017, 2018, 2019), трёхкратные чемпионы России (2018, 2019, 2021).

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