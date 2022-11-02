Компания Татьяны Навки выиграла грант на проведение ледового шоу в Луганске
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Компания, принадлежащая олимпийской чемпионке 2006 года в танцах на льду Татьяне Навке, выиграла грант на проведение ледового шоу в Луганске. Об этом сообщается на сайте Фонда культурных инициатив.
Размер гранта составил 14 443 475 рублей, софинансирование – 3 650 000 рублей. Общая сумма — 18 093 475 рублей.
Заявка была подана в сентябре 2022 года. Сроки её реализации — с 7 октября 2022 года по 28 февраля 2023 года. Таким образом, в Луганске покажут шоу Навки под названием «Руслан и Людмила».
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